離婚後獨自撫養4名子女的阿燕，還要面對子女們的教養問題、沈重的經濟壓力，蠟燭多頭燒陷入憂鬱困境，在家扶中心「家庭夥伴」陪伴下，阿燕學到教養子女技巧，親子關係變好，一家人重拾笑顏。

北台南家扶目前扶助約1000戶的經濟弱勢家庭，並承接市府家庭處遇服務方案約100戶的兒少保家庭，有感於這些家庭除了經濟議題外，還有親職功能薄弱、子女教養技巧不足、或欠缺家務整理技巧等議題，需要專人的陪伴、指導及情感支持，自2012年開始推展用愛包圍服務。

家扶在台南市新營、佳里及永康等服務據點培訓家庭夥伴，透過提供密集性的服務來建構家庭照顧的能力，降低兒童受虐疏忽的風險，迄今服務逾40戶家庭，平均每年提供約200多次服務，高達400多小時的到宅服務，也為家庭帶來改變的契機。

用愛包圍服務方案的最大特色是到宅服務，並在服務一開始時家庭夥伴即會與服務家庭召開家庭會議，並與家庭成員共列家庭願景，服務過程中大人有大人(親代夥伴)陪，孩子則由子代夥伴陪。

北台南家扶7日舉辦家庭夥伴招募會，到宅服務的家庭夥伴到場現身說法，分享服務個案的故事，號召更多有志人士一起投入家庭夥伴的行列。

只要年滿18歲、具國中以上學歷，對志願服務有經驗或熱忱者皆可以加入，如具有幼保、家政、心理、社工、特教等專業背景者尤佳，家扶會提供定期的專業訓練課程，經培訓後，即可投入服務行列。

(中時 )