澳洲籍音樂家來台演出，返國後確診新冠肺炎，觀賞藝文演出的防疫措施備受矚目。台中市府文化局7日表示，所屬演藝場館、圖書館加強整備防疫工作，自辦藝文活動延後或取消，而民間團體借用場地舉辦的活動則加強輔導防疫，讓民眾在疫情期間也能安心參與藝文活動。

文化局指出，為防止肺炎疫情，自辦藝術節慶活動延期或取消辦理。例如，台中媽祖國際觀光文化節、台中兒童藝術節及港區藝術中心20周年慶系列活動等。並在台中爵士音樂節等大型藝文活動標案，增列環境規劃、醫療支援等規範，守護民眾和工作人員的健康安全。

文化局表示，對於民間團體借用館舍場地辦理的活動，將輔導加強防疫措施，避免群聚感染，對於公眾集會等表演如有防疫疑慮問題，將協助安排延期或取消。

為避免再發生澳籍音樂家事件，文化局指出，民間團體邀演國際表演團隊，若演出者來自旅遊警示區者，則要求謹慎評估避免，並確實掌握邀演者旅遊史紀錄及健康情形填報，積極防疫，保護市民安全。

文化局表示，將積極爭取文化部紓困振興措施方案經費，與中央共同合作，協助藝文產業減少疫情衝擊，陪伴藝文產業及藝文工作者度過難關。

(中時 )