為海洋永續盡心力，貢寮海洋資源復育園區替九孔寶寶挪新窩。（新北市政府提供／吳康瑋新北傳真）

為海洋永續盡心力，貢寮海洋資源復育園區替九孔寶寶挪新窩。（新北市政府提供／吳康瑋新北傳真）

為海洋永續盡心力，貢寮海洋資源復育園區替九孔寶寶挪新窩。（新北市政府提供／吳康瑋新北傳真）

來到24節氣的「驚蟄」正是春暖花開、萬物復甦的時節，位處貢寮的新北市海洋資源復育園區工作人員正用刷子輕輕的把附著在浪板上的九孔寶寶刷下，並將牠們挪至育成池內的新窩進行中間育成，待這批九孔成長至3公分時再放流到新北市海域，以增裕新北市海洋生物資源。

海洋資源復育園區九孔培育人員吳享蓉表示，自108年11月九孔寶寶孵化至今，寶寶們已經在浪板上生活近4個月，這期間以浪板上生長的微藻類為食物，因此為了確保寶寶在育苗期間食物的充足，培育人員會認真的將不利微藻類生長的大型懸浮藻類撈除，讓寶寶可以順利成長。

吳享蓉指出，牠們已經成長到約1公分左右，浪板上所生長的微藻已不足以供應其成長所需，為了照顧九孔寶寶逐漸變大的食量，培育人員將浪板上的九孔寶寶輕輕刷下並挪至育成池底層，這裡有培育人員依其穴居習性以五腳磚堆疊出的新窩，並開始投餵九孔最喜歡吃的大型海藻—龍鬚菜，剛剛運送至園區的龍鬚菜會帶有一些泥沙及雜藻等不利九孔進食的物質，因此培育人員需辛苦的將其一一挑選並清洗乾淨，讓九孔寶寶可以順利進食，同時加強育成池的換水跟清洗，使九孔寶寶得以在食物充足及乾淨的環境下健康長大，為今年九孔放流活動加把勁。

農業局長李玟表示，為增裕新北市海洋資源，農業局每年都會進行九孔、花枝等海洋生物幼苗的培育及放流，並於今年5月底邀請新北市轄內的中、小學學生一同將九孔寶寶及花枝寶寶放流到新北市卯澳灣海域，希望藉此讓海洋保育及資源永續等觀念向下扎根。

(中時 )