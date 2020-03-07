國內首個透過海選提供青少棒選手赴日留學獎學金的「追夢工程計畫」，今(7)日舉辦最終測試會，從500多位報名者中脫穎而出進入最終測試的13位選手，將有3人可爭取到日本甲子園冠軍名校「北海道駒澤大學附屬苫小牧高校」留學，並會獲得頂新和德文教基金會提供的3年全額獎助學金。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充長年關心棒球產業發展，不僅推動「接棒未來」棒球公益計畫，2018年起又進一步推動國內首個以海選方式提供留日獎學金的「追夢工程計畫」，每屆資助3名選手赴日本甲子園名校留學3年，並提供各約台幣200萬元的全額獎助學金，為讓年輕選手們回國有舞台、國內棒球產業能走向國際。

頂新和德文教基金會舉辦「追夢工程計畫」，透過海選提供青少棒選手赴日留學獎學金。（頂新和德文教基金會提供／鄧心瑜傳真）

小牧高校為傳統棒球強權學校，也是日本棒球史上唯一連續兩年都在夏季甲子園中拿下冠軍的球隊，當年正值高中生的田中將大帶領球隊拿下甲子園冠軍，目前田中將大正在美國職棒紐約洋基隊擔任主力先發投手。

苫小牧高校擁有專業的訓練團隊與設備，能提供選手良好的訓練資源，棒球隊除了有豐富經驗的教練團外，更有專門的營養師調配飲食，幫助球員讓身體維持更加健康的狀態。設備方面，校內擁有主、副棒球場外，還有人工草皮的室內球場及重量室，讓球員在雨天也能維持正常訓練，在日本是少數擁有此設備與資源的球隊。

此次測試會項目包含速度、打擊、守備、投球等全方位的測試，並進行實戰測試，除了評估選手各方面的能力及技巧外，更關注選手於場上的態度及未來的發展潛力。最終階段將選出3位球技與品行兼具的優秀球員赴日本甲子園名校留學。

本次擔任評審的味全龍選手林旺衛表示：「去日本留學打球是非常辛苦的挑戰，因此除了場上的球技外，我們也會觀察球員在球場上表現出的積極度與態度，進入最終測試的選手們都很優秀，期待他們可以表現出最好的一面。」

味全龍選手林旺衛、林旺億擔任評審。（頂新和德文教基金會提供／鄧心瑜傳真）

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