侯友宜出席毛寶貝生命教育園區啟用典禮，體驗VR互動遊戲。（王揚傑攝）

侯友宜餵給板橋動物之家招牌狗「大頭」美食。（王揚傑攝）

設於板橋動物之家的新北市毛寶貝生命教育園區今（7日）舉行啟用典禮，市長侯友宜出席剪綵，宣導愛護生命理念，並和與會嘉賓一同體驗園區設施。此外，因應新冠肺炎疫情，新北市動保處提供相關措施，呼籲民眾要有正確認知，不要棄養寵物。

侯友宜體驗園區內的VR智能互動遊戲，學習養寵物的基本知識，並參觀寵物認養電子看板，還餵給板橋動物之家招牌狗「大頭」美食，侯友宜說，希望有機會讓新北市的學童們到園區參觀，培養對生命的正確觀念。

侯友宜表示，毛寶貝跟我們的孩子一樣，需要被細心呵護，這座生命教育園區的豐富設施可以教育大眾，從寵物美食製作、美容洗澡空間到多媒體教室一應俱全。

動保處表示，新北市共有8處動物之家，歡迎民眾前來參觀，也許能遇見有緣份的貓狗並認養！本次開幕的毛寶貝生命教育園區，希望讓生命教育向下紮根，共創新北動物友善城市。

(中時 )