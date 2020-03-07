用路安全考量，高市府規定左營高架橋7日起正式禁行機車，引發廣大機車通勤族抱怨動線不順暢。市議員林于凱爭汽機車平權，嘗試與交通局商討解決之道，雙方最後同意以「號誌分流」、「連續號誌」等配套措施暫時達成共識，降低機車族的不便。

過去機車騎士往來中華一路、翠華路時，都會與汽車共同行駛左營高架橋，橋上為雙向單線道，以雙白線區隔。但單線道路寬過窄，汽機車併行至彎道時，時常險象環生。

交通局表示，依照高市交通大隊數據顯示，左營高架橋2019年發生8件事故，其中6件是機車橋上自撞。為了避免混合車流造成搶道意外，以及行駛曲度大路段所產生的危險，評估後決定禁止機車上橋。南往北不受影響，但北往南機車族需停等紅燈才能轉入中華一路。

林于凱親自騎乘機車前往現勘，發現若循新制規定騎乘，北往南機車族確實會多浪費2分半的時間。對此他向交通局提出，汽車禁入平面道路、機車族綠燈號誌需連貫、比照橋上流暢度等方案。

協商後交通局允諾，實施新制後觀察車行狀況3個月，評估分道後的機車流量及事故值，再做細部規則調整。

林于凱認為，交通局在這兩年順應民意，解禁不少路口的禁行機車、強制兩段式左轉規定，但左營高架橋這一案卻走了回頭路，分流反倒造成交通號誌更複雜，相當可惜。

(中時 )