隨著新型冠狀病毒疫情持續蔓延，韓國多家電影發行商紛紛推遲新片上映，但仍有50多部作品尚未敲定具體檔期。

韓聯社報導，據韓國電影振興委員會電影票綜合電算網4日發布的數據，前一日觀影人數僅為5.9895萬人次，創下16年來最低水平。

據各大電影發行商透露，由於新冠疫情何時能得到控制尚難預測，原定於3-4月上映的50多部電影至今未能敲定具體上映日期，包括《狩獵的時間》《Onward：只有一天的奇蹟》《福岡》《移葬》《飯情》《Call》和《寄生蟲》黑白版等。部分發行商還在考慮將上映日期推遲至下半年或明年上半年。

然而，鑑於2015年中東呼吸綜合症（MERS）疫情平息2個月後觀影人數才恢復正常，預計此次疫情得到控制後，票房也需要一段時間才能恢復到疫情之前的水平。

另外，影片製作公司相關人士表示，如果拍攝期間有劇組人員確診感染新冠病毒，整個拍攝都要全面叫停，因此製作公司正在關注疫情發展情況，推遲開拍。在此情況下，部分觀點指出，明年上半年韓國本土片可能出現空白期。

(中時 )