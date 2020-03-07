社團法人苗栗縣歡喜助學社會關懷協會，從今年3月起特別推出「弱勢家庭長期失業者快速理髮技能職業養成培訓班」引導成長脫貧計劃，苗栗在地企業冠軍建材公司特別贊助本計畫20萬元，期望協助經濟弱勢者、身心障礙者，能藉由就業技能輔導，培育專長增強就業能力，一起打造和樂健康的家庭。

歡喜助學社會關懷協會，推出這項自力更生計畫方案，希望能幫助經濟弱勢及身心障礙者，能在短期內快速習得理髮技藝，能夠盡快投入就業，幫助家庭經濟翻轉，讓家庭發展生計及穩定收入。冠軍建材公司獲知後主動捐贈20萬元支持這個計畫。

冠軍磁磚希望結合公益社福團體的力量，讓所有受助家庭與朋友，能有更多的自信與勇氣面對生活挑戰。冠軍建材自1997年推行「大ㄧ元愛心磚」公益計劃，旗下冠軍磁磚及馬可貝里磁磚，每賣一箱捐出一元公益基金，支持社福團體突破逆境，學到專業技術、考取證照，使得弱勢族群能扛起「自力更生」的生活責任。

這個快速理髮技能職業養成培訓班，未來將可結合身障機構、居家服務為弱勢或身心障礙服務。

1.課程時間：2020年3月7日-11月15日

每週六14：00-17：00每次3小時(38週共114小時)

2.課程免學費。

(中時 )