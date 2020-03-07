美國總統川普6日晚對外宣布，北卡羅來納州聯邦眾議員馬克．梅多斯（Mark Meadows）將出任白宮幕僚長，現任代理幕僚長穆瓦尼將成為美國駐北愛爾蘭特使。

在由穆瓦尼代理了近14個月後，川普終於選定了自己的白宮正式「大管家」。現年60歲的梅多斯成為繼賴因斯．普里伯斯和約翰．凱利之後，川普任內的第三位白宮幕僚長。

據中新社7日報導，川普透通過社交媒體表示，梅多斯與自己相識並共事多年，「關係非常好」。

梅多斯早年經商，2013年當選聯邦眾議員。他在去年12月底宣布不再尋求連任國會議員，並暗示將加入川普競選團隊或到政府部門任職。

《華盛頓郵報》評價稱，川普此次人事調整旨在任命國會「最堅定的盟友」，幫助自己度過關鍵的競選連任之年。

白宮幕僚長是美國總統高級助理，負責安排總統日程、管理白宮團隊和事務等。該職務可由總統直接任命，無須經國會投票批准。

穆瓦尼現年52歲，他曾是南卡羅來納州聯邦眾議員，2016年12月獲川普提名出任白宮行政管理和預算局局長。在凱利2018年底離任後，他出任代理白宮幕僚長。

美聯社稱，川普的這一決定，是在美國政府處理新冠肺炎疫情不利遭致輿論批評之際作出。川普2月26日指定副總統彭斯負責應對新冠肺炎疫情工作，此前穆瓦尼一直在跨部門的抗疫協調工作中扮演重要角色。

去年10月，穆瓦尼因在簡報會上自爆「通烏門」確有交換條件，據稱讓川普極為不滿，後來一直傳聞他的官位難保。但美媒報導說，穆瓦尼自恃「知道太多內幕了」，不怕會遭川普撤換。

(中時 )