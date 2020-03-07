法國、德國及西班牙近期新冠肺炎之確診病例快速上升，並已有發生數起群聚事件，評估已出現隱性社區傳播鏈，中央流行疫情指揮中心今（7日）宣布，即日起法國、德國和西班牙的國際旅遊疫情建議被提升至第二級警示（Alert），意指「加強預警」層級，若國人赴法、德、西皆應加強防護，且從這3個國家入境回台後，需落實14天自主健康管理。

截至3月6日止，法國已有613例確診病例、9例死亡，德國累計639例，西班牙則有374例、5例死亡。法國確診病例雖集中於北部瓦茲省（Oise），但該國境內一級行政區均出現病例，法國政府也已預期病毒將在近期於法國內廣泛傳播，並已禁止在瓦茲省所有群聚性活動及全國任何5000人以上的密閉空間集會。

德國雖有51％病例集中於西部北萊茵西發利亞邦，但全國94％一級行政區均出現病例，德國當局宣布正處於疫情流行開端，許多大型活動已延期。西班牙病例則是集中於馬德里自治區，全國94％一級行政區也都出現病例，西班牙也已宣布多項大型體育賽事取消觀賽。

(中時 )