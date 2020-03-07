高雄市長韓國瑜目前面臨罷韓，支持韓國瑜到底要怎犘做？該不該投罷免票、或該不該退黨呢？韓粉YouTuber指出，韓粉們應該要出來投反對罷免票。另外去宣揚韓國瑜的市政，不要跟網軍對峙。

YouTuber「團長小魚兒」建議，韓粉們可宣揚韓國瑜的市政，不要跟網軍對峙，因為對手有龐大的資源和龐大的司法機關，「你玩不起！」還有市長也不願意看見任何人為了他被告。而宣揚市政的好處是，因為有很多中間選民已經厭倦藍綠對峙和分化，他們有時只想看中間的訊息，比如韓國瑜在高雄到底做了什麼事？若只是丟市政訊息，一人丟沒什麽，若100萬人在丟，那就很有感覺了。

那該不該投罷免票？小魚兒表示，當初是韓粉們拱韓國瑜出來選總統，如今他面臨罷免，韓粉應該要出來投反對罷免票。他認為，韓國瑜被罷免，民進黨也會很擔心，不要忘記「搶了菜攤，丟了江山」，韓被罷免等於是縱虎歸山，韓一旦選上黨主席，國民黨將成非常有力的在野黨，民進黨也會怕，因此民進黨其實並不想罷免韓國瑜。

那該不該退出國民黨呢？小魚兒說，如果已經加入的千萬不要退黨，因為2021年韓市長若要去選黨主席，你就沒有資格了，若還沒加入的，就趕快加入。他強調，大家也不用太擔憂韓市長現在的處境，因為大家支持的是韓國瑜這3個字，而不是高雄市長這個職稱。大家安心等待韓市長的號召，當一聲令下，勢必可以重新看到國旗海。

網友紛紛說：「說的真好，加油，小魚兒！」、「小魚兒說的是，那就不退黨了。」、「你講到一個重點，對手的資源龐大，我們真的玩不起，真的不要跟他們硬碰硬。」、「每每看到你們為市長做的，心裡很難過，台灣怎麼了？謝謝你們的堅持及勇敢。」

(中時電子報)