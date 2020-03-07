蝦毀，腳底筋膜、拇扯外翻，原來都是穿錯鞋；在德國擁有135年製鞋歷史的健康鞋品牌Berkemann去年6月進軍台灣，以光學足部檢測儀器、醫師駐店等專業又科學的方式協助消費者挑鞋，讓消費者一穿成主顧；挾台北成功經驗Berkemann3月進軍百貨店王：新光三越台中店，要讓中部消費者享有同步的服務。

根據調查，八成的台灣上班族患有足部疾病，其中患有靜脈曲張及足底筋膜炎症狀的比例就各占三成，其次為足跟疼痛及拇指外翻，這些常見的足疾主因與職業型態有關，若因久站，加上走路姿勢錯誤，可能衍生慢性足疾，若沒有「穿對鞋」，恐怕會加劇症狀。

Berkemann去年6月進軍台灣，著重灌輸消費者「穿對鞋」的重要性，從錯誤挑鞋而導致的常見足部疾病到足疾矯正、預防等，不惜重金聘請物理治療師、復健科醫師，周末駐點門市開辦講座，提供消費者免費諮詢，幫助不少消費者導正錯誤觀念，透過知識行銷，讓許多消費者一穿就回不去了，半年業績就已經超過其他百貨鞋業品牌三季的銷售總額。

Berkemann台灣總經理蔡財源表示，Berkemann鞋款乃是針對足部常見問題而打造的健康鞋，不但符合人體工學，也強調以友善環境的材質打造，染料為天然染劑，黏膠不含化學溶劑，對於消費者挑鞋選鞋，更是以精確的「數據」提供消費者專業的建議，櫃位遠從德國引進光學儀器，可以測量消費者的足壓分佈、腳形、尺碼，幫消費者找到最適合的鞋款。

Berkemann三月正式進駐新光三越台中中港店，蔡財源信心滿滿，他指出，在台北不少客人是一次帶三雙，還有人是自己穿了帶家人來買，更有不少中南部的醫師，因需久站開刀，穿了後感覺比較不會鐵腿，成為主顧。

(中時 )