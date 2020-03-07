高雄地區空氣品質近日大致在黃色普通至橘色警戒之間，為避免長時間空氣品質不良，高市府環保局每日傍晚都會根據隔日空氣品質預報，要求大型工廠等業者於當夜提前應變，降低隔日空氣品質不良機率，當日並再啟動跨局處空品不良應變機制，擺脫空汙。

高雄地區近幾日適逢季節交替，風場變換不定擴散條件容易變差，因環保局各項管制措施後空氣污染已大幅減少，縱有不佳也多僅短暫期間。

環保局表示，依據環保署的標準，PM2.5超過54微克／立方米才達紅色不良等級，僅有少數測站零星出現但都未持續超過1小時，反倒有多個測站持續數小時達綠色良好等級（PM2.5小於15微克／立方米），但並無網傳PM2.5破百情形。

環保局強調，每日傍晚都會根據隔日空氣品質預報，要求41家大型工廠、汽電共生廠、電弧爐業者於當夜提前應變，降低隔日空氣品質不良機率，當日再啟動跨局處空品不良應變機制，興達電廠在此期間燃煤機組也維持停機一半、其餘機組減煤至6成5以下，從實際監測數據來看，不再出現往年大區域、長時間空氣品質不良的情況。

環保局提醒，3月是高雄空污季尾端，但近期空氣品質仍可能隨風場轉換而容易變化，建議市民可以訂閱環保局[email protected]「高雄空品報你知」官方帳號，掌握即時高雄空品狀況。

(中時 )