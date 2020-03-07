江啟臣在立委楊瓊瓔陪同下，到國民黨台中市黨部第13個投開票所投票。（陳世宗攝）

國民黨主席補選歷經一個多月激烈交鋒，立委江啟臣勝出，當選新任黨主席。選舉結果雖揭開國民黨「世代交替」序幕，不過國民黨正逢內外交迫的艱困處境，新主席絕不等同藍營新共主，江啟臣短短一年多任期要率領國民黨踏過滿地荊棘，挑戰才剛開始。

這次黨主席補選，各界認為實力、輩份及資歷俱強的前主席朱立倫並未參選，而是江啟臣、郝龍斌兩人相爭。因此，不少中立的黨內實力派人士，早就直指「無論誰贏，都是輸」，甚至以「過去國民黨主席是一呼百諾，今後國民黨主席是一哄而散」形容。這種說法，縱使不是完全貼切，卻相當客觀地點出兩位候選人的聲望，在論資排輩的國民黨裡尚不足以服眾。

這次江得以勝過郝，除了江與郝各擁有地方派系支持，更在於江屬於青壯世代，相較郝的「老面孔」，在江陣營強力宣傳下，黨員願給更具「新鮮感」更多期待與支持。但相對的，以江僅僅擔任1年多新聞局長、3任立委的從政資歷，不談要與其他卸任黨主席或黨內大老是否認可這位「後輩」，光是15位黨籍縣市長能否心悅誠服、鼎力襄助，就是第一道難題，對未來的「集體領導」如何落實、能否真正「接地氣」，都是一大考驗。

此外，如何縫合選舉競爭與郝營的撕裂、取得挺郝勢力的信任，除攸關國民黨改革成敗及未來戰力強弱，更與江主席的領導聲望有密切連動。

下周一就任主席後，江啟臣除了須立即依照競選政見，進行黨務人事布局，同時進行「改革委員會」四大任務啟動，包括「組織改革」、「兩岸論述」、「青年參與」、「財務穩健」等，每個議題都是經緯萬端的超級任務。

其中的組織改革，除了他強調的數位黨部等網路科技，以及黨中央人事布局，光22縣市黨部主委如何補實，就是一道難題，更需要黨籍縣市長、各縣市實力派人士願意出錢出力協助。

此外，江在競選期間的兩岸論述被指為有如「隱性台獨」、「拿香跟著民進黨拜」，縱使他一再強調「中華民國才是兩岸的定海神針」，但他的兩岸政策如何在與民進黨有所區隔下，獲得黨內認同，進而取得多數國人支持，同時又能繼續與對岸交流。

另一問題是在黨產遭凍結下，國民黨除了負債、遭追徵的「欠款」高達55億，每月得要張羅人事、庶務經費3千萬元，還要面對黨產會持續追殺。財務窘迫下，還要推動改革，包括檢討這次中常委賄選歪風，以及是否變更中常委、中央委員等選制，連同改革委員會的結論，都要在今年中舉辦全國黨代表大會通過，緊接著明年又陸續有黨主席、黨代表同步改選，以及中央委員、中常委改選，一波接一波的黨機器調整，其間又有是否尋求連任黨主席的變數。

縱觀國民黨局勢，雖然主席補選結束，但江主席與國民黨的挑戰才剛開始。

(中時 )