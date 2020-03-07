新冠肺炎疫情燃燒，不少學校都改成遠距離學用視訊上課的方式進行，不過也因為都是在自家或私人空間，就傳出有女大生在上課的時候跟男友愛愛，還忘記把mic關掉，引起網友熱烈討論。

852.news報導，有網友日前在連登討論區貼出一段影片，影片中可以清楚的聽到，一名女子與男友疑似正在肉搏激戰的銷魂呻吟，全都透過電腦的麥克風傳到視訊課堂上，相當激情。

而這堂銷魂的遠距上課也被錄下，甚至被做成文字版放在網上而她的身分也遭到肉搜跟起底。

(中時電子報)