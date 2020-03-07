女大生壞壞 遠距上課偷愛愛mic沒關銷魂浪聲全班聽 18:002020/03/07 中時電子報 湯萱樂 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 女大生邊上課邊愛愛，呻吟聲傳遍課堂。(示意圖/shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情燃燒，不少學校都改成遠距離學用視訊上課的方式進行，不過也因為都是在自家或私人空間，就傳出有女大生在上課的時候跟男友愛愛，還忘記把mic關掉，引起網友熱烈討論。 852.news報導，有網友日前在連登討論區貼出一段影片，影片中可以清楚的聽到，一名女子與男友疑似正在肉搏激戰的銷魂呻吟，全都透過電腦的麥克風傳到視訊課堂上，相當激情。 而這堂銷魂的遠距上課也被錄下，甚至被做成文字版放在網上而她的身分也遭到肉搜跟起底。 (中時電子報) #女大生 #視訊 #上課 #銷魂 #遠距 #愛愛 #mic #呻吟 #羞羞 #壞壞 也許您會感興趣 推薦閱讀 各校嚴把關 台大訂停課標準 04:102020/03/03 生活新聞 高中以下若停課 高雄啟動遠距教學 04:102020/03/03 地方新聞 女大生A公款 遭逼簽性愛合約 一週一砲生日加碼 08:292020/03/04 社會 免費思科Webex雲端會議方案大升級 09:042020/03/04 財經 泡麵怎麼加蛋才對？網曝銷魂吃法 16:472020/03/04 日常 女大生掀衣露南半球 狂曬超巨視角 17:362020/03/05 正妹 印度女大生移植男性雙手 新手膚色形狀漸變女性 15:452020/03/06 國際 女大生激情偷拍遭流出 渣男上傳與性愛片遭訴 16:152020/03/06 社會 女大生半夜想舒服偷DIY 牠興奮偷窺 16:312020/03/06 日常 鞋子「黏黏的」！甜美女大生辦卡 遭變態業務員噴精 11:002020/03/07 社會 社會熱門新聞 芳苑塑膠工廠烈焰狂燃 38歲員工命喪火窟 - 社會 單親爸努力打零工賺錢！下班突暴斃「雙手握拳」 女兒見冰冷遺體崩潰 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 狠打蔡阿嘎孕妻！2嫌被起底「館長粉絲」、「恐怖前科」 - 社會 富商戀上美艷外甥女！提親慘遭表姊夫分屍108塊 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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