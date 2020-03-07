台東縣長饒慶鈴、立委劉櫂 豪親手將苗木送給排隊的民眾。（莊哲權 攝）

受到新冠肺炎疫情影響，許多大型活動都取消，不過，由台東林管處與台東縣政府合辦的植樹送樹苗活動7日仍如期舉行，許多民眾趁機來透透氣，3000株苗木沒多久就被索取一空，除了領樹苗以外，現場還有市集攤位、音樂表演，讓民眾抒發緊繃的情緒。

新冠肺炎造成人心惶惶，由台東縣政府及台東林管處共同辦理「森活大樹聚．守護綠家園」植樹月活動，7日在森林公園大草原舉行，民眾說，在緊張防疫之餘，難得走出戶外透透氣，曬曬太陽也可以殺菌，情緒不再那麼緊繃，雖然是戶外空曠場域，主辦單位也準備酒精及洗手乳供攤商及民眾消毒、洗手。

台東縣政府準備有杜鵑、矮仙丹、梔子花、桂花、防蚊草等3000株苗木種贈送，鄉親大排長龍開心領取，沒多久就被索取一空，縣長饒慶鈴說，很多大型活動都路取消了，但是種樹活動仍如期舉行，希望大家好好呵護領回去的苗木，打造台東成為「森林之都」。

饒慶鈴隨後並與林管處長劉瓊蓮、立委劉櫂豪等人，種下大葉山欖、無患子、樟樹共450株苗木，並融入護樹精神如移除石塊、施肥及支架固定，林管處人員也示範如何護樹修枝。

活動現場的「森活市集」，有近90個攤位擺攤，午後並有多個音樂團體表演，民眾們徜徉在開闊的森林公園，享受抒懷又健康的周末時光。

(中時 )