全球股市腥風血雨，避險資金湧入金市，但上周五金價卻意外暴跌近5%，由於後市仍看漲，本周金價報復性強彈逾6.7%，創下9年來單周最大漲幅。不過專家提醒，金價近期飆漲後已出現疲態，在盤中交易劇烈震盪之際，小心出現無預警暴跌。

隨著市場拋售股票和債券殖利率下滑，金價周五盤中一度觸及1690.7美元，終場上漲4.4美元（或0.3%），收在每盎司1672.4美元，本周狂漲105.7美元（或6.79%），創下2011年以來單周最大漲幅。

Marketwatch報導，Oanda高階市場分析師Edward Moya表示，全球市場危機四伏，儘管黃金漲勢相當強勁，但交易過程中波動加劇，近期金價強升之後，看漲情緒已出現疲態，當心隨時會大跌回檔。

GoldSeek.com總裁Peter Spina表示，即使黃金價格短線修正，跌勢也不會持續太久，金價已為邁向1700美元大關做好準備。

(中時電子報)