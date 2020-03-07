國民黨主席補選歷經一個多月激烈交鋒，立委江啟臣勝出，當選新任黨主席。郝龍斌立即發出敗選聲明：選舉結果已經揭曉，我要先向今天撥冗投票的黨員同志、辛苦辦理選務的同仁志工道謝，也要恭喜江委員的勝選，未來一年多的時間裡，他的責任重大，希望他能順利實踐改革的承諾，展現新的氣象，把國民黨帶往正確的道路，重建基層黨員信心。

各位同志，感謝大家一路的陪伴，龍斌祝福新的江主席，也祝福我衷愛的國民黨；我始終相信:國民黨好，能讓台灣更好!

(中時 )