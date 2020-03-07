郝龍斌聲明：恭喜江啟臣勝選 實踐改革承諾 18:022020/03/07 中時 黃福其、 趙婉淳 、 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨主席補選今投票，候選人郝龍斌大打「父親牌」，積極鞏固具關鍵影響力量的黃復興黨員支持度。（鄭任南攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席補選歷經一個多月激烈交鋒，立委江啟臣勝出，當選新任黨主席。郝龍斌立即發出敗選聲明：選舉結果已經揭曉，我要先向今天撥冗投票的黨員同志、辛苦辦理選務的同仁志工道謝，也要恭喜江委員的勝選，未來一年多的時間裡，他的責任重大，希望他能順利實踐改革的承諾，展現新的氣象，把國民黨帶往正確的道路，重建基層黨員信心。 各位同志，感謝大家一路的陪伴，龍斌祝福新的江主席，也祝福我衷愛的國民黨；我始終相信:國民黨好，能讓台灣更好! (中時 ) #郝龍斌 #聲明 #江啟臣 #勝選 #實踐 也許您會感興趣 推薦閱讀 黨主席選戰擂台》搶救老摳摳芒果乾 江啟臣提五解方 11:462020/03/03 政治 江啟臣抵基拜會議長 與國民黨青年品咖啡 16:252020/03/03 政治 國民黨主席補選首傳黑函 江啟臣抗議 黨中央追查 20:442020/03/03 政治 面對抹黑文宣 江啟臣：改革，不能走回頭路！ 23:242020/03/03 政治 黨主席選戰擂台》救救老殘窮 江啟臣ＰＫ郝龍斌誰勝出？ 09:002020/03/04 政治 江啟臣不滿抹黑文宣 質疑是中共同路人思維 09:462020/03/04 政治 國民黨主席補選 江啟臣、郝龍斌最新民調是這樣 15:042020/03/04 政治 江啟臣準備好了！百年老店Redesign 提出5大訴求 15:522020/03/04 政治 黨主席補選／盧秀燕陪同 江啟臣：須扛改革重擔 10:292020/03/07 政治 直播》國民黨主席補選 江啟臣拿下多個縣市、領先郝龍斌 16:232020/03/07 政治 政治熱門新聞 深綠高雄選民反罷韓！原因曝光網大讚 - 政治 蔡阿嘎被揍另有隱情？村長爆「蔡政府」鑄下大錯了！ - 政治 韓國瑜到底做得好不好？高雄運將吐真言 - 政治 直播》國民黨主席補選 江啟臣拿下多個縣市、領先郝龍斌 - 政治 罷韓靠過來 網驚訝：換人後才知高雄原來長這樣 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。