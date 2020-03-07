新冠肺炎疫情在全球各地擴散，法國、德國、西班牙確診人數也持續攀升。考量民眾用血安全。血液基金會今宣布限縮捐血資格，自這3國返台者，需暫緩捐血28天。

中央流行疫情指揮中心今宣布，將法國、德國、西班牙旅遊疫情建議等級升為第2級警示。目前為止，新加坡、日本、屬於第2級警示；大陸、香港、澳門、南韓、義大利、伊朗則屬於第3級警告。

血液基金會繼暫緩陸、港、澳、新加坡、日本、南韓、義大利等旅遊史者捐血後，今再限縮捐血條件。自法國、德國、西班牙返台者，也需在離開該地區後暫緩捐血28天。若為新冠肺炎確診個案、確診案例接觸者，也需暫緩捐血28天。

血液基金會表示，為因應新冠肺炎，各捐血點均落實捐血人測量體溫及手部消毒、健康問診，並加強捐血場所通風、消毒頻率，確保捐血環境安全。民眾若捐血後出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀，應盡快就醫並通知捐血中心。

(中時 )