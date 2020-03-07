信用評級機構穆迪周五表示，新冠病毒疫情增加了今年全球經濟出現衰退的風險。

作為其全面下調預測的一部分，穆迪稱，美國、日本、德國、義大利、法國、英國和南韓等發達經濟體可能在「不利情境下」陷入衰退。

該機構補充稱，即便出台大規模經濟刺激措施，中國的國內生產總值（GDP）增長也將降至4%以下，而南非也將難以實現增長。穆迪的評估對南非至關重要，因為它是目前唯一仍保留南非投資級評級的機構。

(旺報 )