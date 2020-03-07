疫情煞不住 加劇全球衰退風險 18:322020/03/07 旺報 許昌平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 信用評級機構穆迪周五表示，新冠病毒疫情增加了今年全球經濟出現衰退的風險。 作為其全面下調預測的一部分，穆迪稱，美國、日本、德國、義大利、法國、英國和南韓等發達經濟體可能在「不利情境下」陷入衰退。 該機構補充稱，即便出台大規模經濟刺激措施，中國的國內生產總值（GDP）增長也將降至4%以下，而南非也將難以實現增長。穆迪的評估對南非至關重要，因為它是目前唯一仍保留南非投資級評級的機構。 (旺報 ) #全球 #穆迪 #增長 #也將 #南非 也許您會感興趣 推薦閱讀 崇佑董事會決議 今年將配0.8元現金股利 13:092020/03/03 財經 末日博士斷言：今年全球股市跌30-40％ 川普必落選 15:002020/03/03 財經 推薦將截止 蔡英文：監院將成保障人權關鍵角色 18:522020/03/04 政治 罷韓第三階段恐提前進行？wecare：將在9日繳交連署書 10:312020/03/05 政治 共體時艱！將捷淡水禮萊廣場主動對廠商降抽 19:402020/03/05 財經 全球人壽第六屆MA儲備幹部招募 持續推動人才培養計劃 00:032020/03/06 財經 IMF看淡全球GDP 陸增速低於5.6％ 04:092020/03/06 焦點新聞 TrendForce再下修智慧機產量預估 04:102020/03/06 產業．科技 全球人壽 招募MA儲備主管 04:102020/03/06 產業特刊 英雄不跟病毒鬥 《花木蘭》《007》延檔 04:102020/03/06 娛樂新聞 財經熱門新聞 3大手機5G資費曝光 網分析後大驚回這句 - 財經 嚇慘！油價大屠殺10％ 驚爆背後兇手 - 財經 油價爆大災難？沙國最怕的狠角色快攤牌了 - 財經 詭異！30分鐘…美股狂彈600點 黑五驚悚巧合 - 財經 狂！金價1周大復仇 專家爆暗藏危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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