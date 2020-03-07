新冠肺炎疫情持續造成隔離案例，日前外籍看護在隔離時開直播引起諸多討論，在爭議是非的同時也有呼籲重視移工異鄉疏離情感的聲浪，以「異鄉人」為主題，新生代錄像藝術家黃奕翔以自己的切身經驗，重新檢視個體與社會的疏離關係。

以「異鄉人」為主題，黃奕翔表示原是去年在西班牙參與現地創作的經驗，「從抵達到作品呈現，短短4、5天的時間裡要完成。」快速投入、消化訊息的同時，黃奕翔也強烈感受「自己是在外面的人」，去超市買東西，看似英文卻不是英文的符號；眼前看似能猜到基本概念的事件但其實不懂全貌，都讓黃奕翔當時的限地創作，將鏡頭對準展牆上的流動影子，形成錄影重放的身影與展場中真實人影虛實交錯的情景，訴說「異鄉人」的心境。

近日於台北當代藝術館戶外廣場貨櫃空間全新限地創作的《異鄉人》，黃奕翔將去年在異國的概念轉化，設定以美術館為背景，三個虛擬角色：外國來台藝術家、展場工讀生、廣場演奏小提琴的街頭藝人間的微電影，除了外國藝術家角色一如黃奕翔自己的經歷，他認為工讀生與街頭藝人「某種程度地也沒那麼進入世界，活在自己的世界，看似『異鄉人』卻又在這個社會結構裡。」

長期進行影像創作，黃奕翔表示開始進行展場限地創作是近2、3年的事，「一開始是陷入不知道拍什麼的焦慮，只能拍展場，而後發現這樣的形式是特別的。」黃奕翔指出，限地創作每一次都必須重新拍攝，無法複製，而這種在時間壓力，在展場現實環境壓縮下需要即時判斷的過程，在他看來也更有想像空間和力量。

此次《異鄉人》除了運用空間性的手法讓影像在現實空間與虛幻影像交疊中，引導觀眾想像兩者的對應關係，黃奕翔更期待意象上的「異鄉人」能讓觀者思考其多重可能性，在他看來「抽象的異鄉概念其實更具體把握了人的互動關係。」

(旺報 )