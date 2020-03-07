108學年HBL高中籃球聯賽進入最後4強總決賽，今天先上演爭奪冠軍賽的激戰，曾9度封后的淡水商工，以64比58擊退上季亞軍永仁高中，睽違3季再闖冠軍賽。

淡商王玥媞獲得全場最高的27分，並抓下11記籃板，還有4次抄截，賽後表示：「我國中才開始打籃球，沒想到一路苦練下來，可以和球隊晉級冠軍賽，內心真的很興奮，今天比賽結束當下眼淚都快掉下來，但我拚命忍住，因為眼淚要留到奪冠之後再哭。」

淡商將和北一女中爭奪本屆HBL女子組冠軍，王玥媞在上個月複賽對北一女曾締造單場49分個人紀錄，對於明天再戰老對手，她說：「不會再去想是否再拿49分，就把當下的比賽打好。球隊今天第1、3、4節都做得不錯，第2節稍微有點鬆懈，明天必須多注意不要再出現同樣問題，每一節都當作0比0重新去奮戰。」

替永仁攻下18分、16籃板的鄭慧慈指出：「球隊前兩節防守專注度有、第3節崩盤，後面偶幾次快攻失誤、處理球沒做好，無奈落敗。」

(中時 )