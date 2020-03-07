以畫筆記錄下心中的美好淨土，2008年才重拾畫筆的寫實繪畫藝術家林萬富，近期推出《靜實．光景》個展，於沾美藝術庭苑展出至3月底。將所見所感，以減法詮釋，希望喚起觀者對這片土地的熱愛與共鳴。

「多半在台灣北部寫生，關渡平原、頭城、外雙溪，都是會再三去探訪寫生的景點。」林萬富畢業於復興美工，後任室內設計師，重拾畫筆十餘年，作品忠於雙眼所見所感，又將景物加以悟化，結合所思所感的在地人文情懷，創造個人的繪畫語言。

以關渡平原為例，林萬富指出：「四時都各有不同的美，冬日收割後的翻土；秋收時稻田金黃，伴著一旁新長出的鮮嫩綠草；夏日更是綠油油的一片」除了描繪實景，林萬富更將遠山以自己多年來的所感而非所觀畫就，「一年一年，山上的建築物愈來愈多，但我畫的仍是心中的淨土。」

林萬富也愛畫頭城，「台北看不到的山水倒影、水池裡的草與紅冠水雞，都值得珍藏在記憶中」；又如外雙溪，「現在很少人去了，也設了許多欄桿阻擋起來，但每回去寫生，邊畫邊想起大學時代和同學烤肉的回憶。」林萬富以自然為師，認為台灣美好的事物無處不在，用筆畫下心中的台灣之美，也希望從心出發的風景畫讓更多人珍愛土地，產生共鳴。

(旺報 )