孔繁錦之前力挺藝人范范而對時任行政院長蘇貞昌開嗆「短視近利」，這次再度開砲卻遭親兒打臉。（摘自孔繁錦臉書）

醫師孔繁錦是孔子第74代子孫，因參加益智節目《金頭腦》獲得總冠軍，被封為「全台灣最聰明醫師」。因為新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，力挺藝人范范而對時任行政院長蘇貞昌開嗆「短視近利」。近日再度持一貫態度放話，讓兒子都看不下，直接嗆自己父「死不認錯」！

在新冠肺炎蔓延初期，蘇貞昌率先下令口罩禁出口政策，讓藝人范瑋琪忍不住直批「狗官行徑」引起很大爭議。孔繁錦卻轉貼范瑋琪道歉新聞力挺，表示「時間會證明，蘇貞昌是短視政客。」認為范只是「措辭不當，但蘇貞昌是大錯特錯」。

如今新冠肺炎疫情可說愈演愈烈，讓風向倒在政府這邊，各國口罩一片難求，反倒是多國紛紛讚賞台灣的實名制政策，蘇貞昌當時的禁令成了「先知」。也讓PTT網友忍不住開酸表示「口罩禁出口也一個多月了，東南亞各國也開始紛紛跟進，我們孔醫師所說的時間會證明，到底證明了什麼？子彈飛夠久了嗎？」甚至有人留言「證明他不夠聰明」。

這讓沉寂已久的孔繁錦，決定於6日再度發聲，於個人臉書回應4點：

●管制口罩本身沒有錯，錯的是說的方式與時機。

●由行政首長高調貼fb，選在武漢封城的那一刻，顯然這話衝著中國大陸，司馬昭之心，路人皆知。

●1/22說過口罩庫存才4500萬，1/24再說產量每日才244萬，明明就不夠，還信心喊話不要囤口罩一定夠？簡直在提醒大家要買趕快！於是引爆搶購潮。之後的藥局實名刷卡配給制，其實是在為他的捅婁衝康善後。

●聰明做法是先宣導民眾戴布口罩就好，暗自調度運作，少大聲嚷嚷，被問到的時侯，措辭溫和審慎。

同日過沒多久，孔繁錦再度在臉書上抒發：

「兒子問我何苦？我說你猜，用四個字成語？」兒子答「求仁得仁？沽名釣譽？愚公移山？唐吉軻德？」孔繁錦回「草船借箭。」

孔繁錦上回才嗆蘇貞昌，近日再度持一貫態度放話，讓兒子都看不下，直接嗆自己父「死不認錯」！（張自孔繁錦臉書）

沒想到，兒子直接在底下留言「死不認錯」四個字，也讓整篇文被蓋起高樓，不少網友前來朝聖這「大義滅親」之舉。而孔祥瑄則回應說，「其他還可以觀望，但他（孔繁錦）一挺范就被我們罵爆了。他現在假裝很深謀遠慮的樣子，其實根本挺的時候連范講了什麼都不知道。」

(中時電子報)