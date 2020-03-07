鐵道自行車營運廠商祺峰公司，落實防疫措施，在每趟班次出發前，以酒精噴霧殺菌。（祺峰公司提供／何冠嫻苗栗傳真）

西湖渡假村園區廣闊，群山環繞，以「樂活森林森呼吸」打造神清氣爽氛圍。（西湖渡假村提供／何冠嫻苗栗傳真）

新冠肺炎疫情發燒，苗栗縣率全國首創的舊山線鐵道自行車，落實防疫工作，以消毒水進行環境消毒。因應賞螢季節與桐花季，將於5月至9月期間加開星光列車，並與度假村合作推優惠，享受苗栗慢食漫遊慢活之美。

三義Rail Bike鐵道自行車為山區觀光景點，開放式空間，不敢出國的民眾紛紛朝向戶外遊玩，雖疫情爆發後曾一度每日有500人退票，但散客補上缺額，近日熱潮回流。

鐵道自行車營運廠商祺峰公司在每趟班次遊程出發前，以酒精噴灑安全帶、車輛把手和座位等區塊，遊客上車前也要以酒精消毒手部，落實防疫措施，並推出大轉盤活動，送出優惠券。

因應桐花季與賞螢時節，苗栗縣政府文化觀光局提前核定今年的星光票，將於5月1日至9月15日期間加開第5班次，A段將於傍晚5點半發車、6點50分返程；龍騰站B段傍晚5點50分發車、7點15分到站；龍騰站C段傍晚5點半發車、7點到站。

文觀局指出，憑鐵道自行車票券至西湖渡假村購票，可享優惠250元苗栗縣民票價，賞螢季節前往，還有機會探索園區內1820忘憂谷三義藍眼淚的螢火蟲，邀請遊客到三義體驗螢火蟲的迷人之處與桐花白雪紛飛的浪漫氛圍。

三義鄉的西湖渡假村園區廣大、山林圍繞堪稱世外桃源，更是賞螢、賞桐花勝地，因應疫情設置紅外線體溫熱顯像儀、酒精消毒，也推出票價優惠幸運轉盤，每項都比原價優惠，盼能吸引遊客。

(中時 )