草草戲劇節今年以《天空》為題，推出新住民童玩展、巨型越南斗笠等藝術裝置及「嘉移人市集」等。（張毓翎攝）

嘉義縣溪口鄉天赦竹編工藝到「草草戲劇節」設攤。（張毓翎攝）

阮劇團表示，草草邁入第12年，籌備過程也更完善、成熟。（張毓翎攝）

草草戲劇節與春池玻璃合作，推出「新嘉義啤酒」紀念品。（張毓翎攝）

草草戲劇節與印花樂合作，融合在地意象推出各項印花紀念品。（張毓翎攝）

疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心日前公布澳洲籍音樂家為確診個案，藝文界人心惶惶，也降低民眾參與意願。在疫情衝擊下，嘉義地區最具代表性的民營藝文節慶「草草戲劇節」7日開幕時，人潮比以往明顯減少；阮劇團表示，草草邁入第12年，籌備過程也更完善、成熟，期待在社會氣氛緊繃、嚴峻的時刻，以安全藝文活動，提供大眾正向能量。

嘉義縣在地戲劇團體「阮劇團」於2003年成立，每年舉辦各項公演，包括融合東西方經典的台語改編劇、讓藝文深入偏鄉的「偏鄉演出計劃」及發展呈現美學新形式的「演員實驗室」；此外，每年春天固定推出、專屬於青少年藝術教育扎根的「草草戲劇節」，讓全台看到「嘉義人」自己的文化及藝術特質。

草草戲劇節今年以《天空》為題，廣邀各國影像藝術、生活美學、東南亞新住民及移工等團隊；阮劇團行銷經理莊雅雯說，首度以「展」、「學」、「演」3大理念，並與南洋姊妹會、1095文史工作室共同協作，推出新住民童玩展、巨型越南斗笠等藝術裝置及「嘉移人市集」等，展現多元新面貌。

阮劇團表示，雖然做好完整的防疫工作，但保守估計今年參加人數可能比往年少一半。嘉義縣長翁章梁特別現身力挺草草戲劇節，翁章梁說，連續辦理12年是一件非常不易的事，草草戲劇節內容越來越豐富，不僅聚集許多國外藝術表演家，也不斷深入挖掘在地人文藝術。

草草戲劇節將在3月7、8、14、15日，連續兩周末在民雄鄉表演藝術中心的戶外園區盛大舉辦，共有120多攤市集、60組表演團隊、60組工作坊及講座，總計400多場精彩活動。

(中時 )