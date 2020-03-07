明天（8日）就是三八婦女節，星級主廚林明健旗下的3家餐廳「WILDWOOD」、「Chou Chou」、「Longtail」各自於3月8日至3月31日推出專屬女性的優惠活動，要用划算的美味餐飲讓女性體驗特別被寵愛的感覺。

「WILDWOOD」原木燒烤餐廳推出凡是女性點購880元至1780元的午間牛排套餐，有像是原木燒烤澳洲菲力牛排、美國頂級肋眼牛排、含美國頂級肋眼菲力與大明蝦的海陸雙重奏，並加價300元升等成套餐，餐廳就免費招待1份價值680元原木燒烤澳洲頂級牛排沙拉，加價200元再享葡萄酒買1送1；「Chou Chou」法式料理餐廳推出同桌合照打卡上傳FB或IG，女性便可享套餐8折優惠（同桌1人代表上傳打卡，女性即可同享優惠）；「Longtail」餐廳酒吧則慰勞飯店餐飲同業女性，用餐時出示名片或員工證，即招待迎賓飲料1杯。

台北君悅酒店即日起至4月30日推出透過官網訂位，館內自助餐廳「彩日本料理」可享7折優惠。（台北君悅酒店提供）

台北君悅酒店也搭上節慶推出優惠，館內無國界人氣自助餐廳「凱菲屋」及和風自助餐廳「彩日本料理」，即日起至4月30日推出透過官網訂位可享7折優惠價，館內其他餐廳包含「漂亮廣式海鮮餐廳」、「寶艾西餐廳」和「Cheers歡飲廊」則可享8折優惠。

(中時 )