石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯之間一項為期三年的減產協議周五以磋商破裂告終，此前莫斯科拒絕支持進一步減產以應對新冠病毒疫情的影響，作為回應，OPEC決定取消對其自身產量的所有限制。

油價暴跌10%，因事態發展再度引發對2014年油價崩盤噩夢重現的擔憂，當時沙烏地和俄羅斯與從未參與限產協議的美國頁岩油生產商爭奪市場份額。

布蘭特原油今年已下跌約三分之一，朝著每桶45美元的2017年以來最低水準下滑，隨著疫情爆發抑制企業活動，導致旅行停滯，全球經濟陷入困境，將依賴石油收入的國家和許多油企置於重壓之下。

除了莫斯科和利雅德的關係外，油價暴跌還將令美國頁岩油生產商承壓，儘管許多生產商都很好地對沖了油價下跌的影響，但他們的生產成本遠遠高於俄羅斯和沙烏地。

摩根大通歐洲、中東和非洲油氣研究主管Christyan Malek表示，「這場危機表明，沙烏地不願再為頁岩油和其他生產商提供底部支撐，頁岩油生產將進一步放緩。」

(旺報 )