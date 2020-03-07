美元周五全線下跌，錄得四年來最大單周跌幅，因美債殖利率大跌損及美元的吸引力。

衡量美元兌六種主要貨幣走勢的美元指數下跌約0.7%，至95.995，此前曾跌至95.701的13個月低點。本周，美元指數下跌2.2%，創下自2016年5月初以來的最大單周跌幅。

「美國公債殖利率跌至紀錄低點是壓垮美元，以及在幾周前觸及三年高檔時形成的杯柄技術型態的一根稻草，」Western Union Business Solutions資深市場分析師Joe Manimbo表示。

他表示，「經濟不確定性蔓延的速度與冠狀病毒一樣快。冠狀病毒正給美國聯邦準備委員會（FED）帶來巨大壓力，可能迫使其在本周大幅降息後，在本月晚些時候開會時再次降息。」

美聯準會本周稍早緊急降息50個基點，以對抗不斷蔓延的冠狀病毒疫情對經濟造成的衝擊，之後投資人已大幅調降對美國利率的預期。

對疫情的擔憂令市場基本面蒙上陰影，10年期公債殖利率跌至紀錄低點，這抹去了曾在全球範圍內引發利差交易的殖利率優勢，即以負利率借入歐元和日圓購買美國資產。市場現在押注美聯準會本月將再次降息50個基點。

(旺報 )