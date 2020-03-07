國民黨今日舉行黨主席補選和中常委改選，下午四點投票截止，黨主席選舉由郝龍斌和江啟臣角逐，目前正開票中，彰化縣、連江縣、桃園市、苗栗縣也已開完票，均由江啟臣勝出。

本次國民黨黨主席選舉有投票權黨員共34萬5971人，其中包括各縣市黨部25萬1848人、黃復興黨部8萬3307人、海外通訊投票1萬816人。

結果彰化縣江啟臣得7384票，郝龍斌2573票。連江縣江332票，郝97票。桃園市江4790郝2618票。苗栗縣江3651票，郝1034票。

此外早先開完票的區域中，南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、基隆市、台北市、新北市、金門縣、海外也都由江啟臣贏下。

至於中常委選舉由1967位黨代表投票，選出32席中常委，採連計投票制，每位黨代表最多可投給16位候選人。

(中時 )