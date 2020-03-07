國民黨主席補選結果揭曉，立委江啟臣大勝前副主席郝龍斌，除了凸顯國民黨內掀起「世代交替」的浪潮，更顯示國民黨已到了必須打掉重練，走向「本土化」的關鍵時刻。

國民黨2020大選慘敗的原因，除了黨內高層從初選以至大選期間的私心自用，造成黨內裂痕難癒，以及韓國瑜初任市長即挑戰大位的「落跑」罵聲引起反感之外，綠營藉由「反送中」等一連串操作，穿上「抗中保台」的外衣，把國民黨打成「親中賣台」，更是關鍵因素。因此選後，黨內響起檢討「九二共識」的聲浪。

另一關鍵是，國民黨陳年老舊的宮庭文化、醬缸氣息，早不為人民所喜，年輕世代更接納、甚至喜歡民進黨的靈活機巧。國民黨126年的老招牌，以及黨內以論資排輩來掌握權力、主導全黨走向的老舊氣息，在時代浪潮快速演變的現代，不僅不合、更不符時宜。

這次江啟臣與郝龍斌之爭，前者是中生代的青壯派，後者是歷經四任黨主席的黨副主席，加上年齡相差20歲，縱使雙方在各縣市都有派系人士支持，而且國民黨40歲以下黨員僅9122人，佔總數3.16％，但從兩人整體得票比例，以及郝自評具有優勢雙北市，江都大勝2至3倍票數的結果，顯示黨員已經非常清楚地選擇青壯世代，希望國民黨要打掉重練，權力核心更須世代交替，走向新時代。

此外，補選過程，多位極具份量的黨內大老，最終紛紛私下表態，以「年輕人還要再歷練」，希望由郝龍斌接任黨主席。而投票結果，也告訴這些大老，該是放手讓青壯世代接班的時刻了。

如今國民黨權力核心改組、青壯世代全面接班，下一步必須關注的是，如何徹底調整黨的體質，儘速走向本土化，讓人民能認同國民黨是愛台護台的政黨，同時又能在兩岸關係發揮維持和平穩定，甚至和平進步的關鍵角色，扮演好稱職的最大在野黨，再進圖重返執政。這個最迫切的變身，絕非把「中國國民黨」改稱「台灣國民黨」，更不能拿香跟著綠營拜，甚至動輒競飆。

大選慘敗後的國民黨，終於產生新黨魁，接著就看全黨如何登上改革浪頭，讓國民黨脫胎換骨，浴火重生。

(中時 )