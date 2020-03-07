新冠肺炎疫情影響民眾出門意願，不僅社福團體捐款減少，連二手物義賣也少了買氣。（林和生攝）

全球新冠肺炎疫情不見趨緩，影響民眾出門意願，產業多少都受衝擊，就連靠著各界善款支應的社福團體也不例外，小額捐款數目急凍，在開源不易、只能靠著節流度冬，屏東創世近日拆掉一半燈管力拚省電，因為不知道防疫還得持續多久。

咳！創世屏東分院長林艾樺深深嘆了口氣說，社福團體最重要的捐款旺季就是年底與年初，年底企業為了節稅、年初民眾領了年終獎金，通常都會順勢捐款作公益，未料這波疫情來得又快又急，年底還沒感受，一過了農曆年，彷彿變了一個世界，連二手市集都少了買氣。

收入相較同期少了將近4成，林艾樺表示，植物人照護服務還是得繼續，包括使用的醫材、健康食品，開銷都是固定，只能從日常生活去省；抬頭看看日光燈，從過去每格4盞、已經全部減半，她開玩笑地說，現在每天都是想著要如何省錢。

力拚節流也想著如何開源，創世目前推動守護天使方案，林艾樺說，希望找到每月願意主動捐款的善士，透過每月固定善款挹注，就像是守護院民的天使，讓植物人及家屬都能無後顧之憂。

(中時 )