國民黨主席補選 江啟臣當選 得84860票 18:582020/03/07 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 開票現場（記者季節攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨今日舉行黨主席補選和中常委改選，黨主席選舉由郝龍斌和江啟臣角逐，開票結束，由江啟臣勝出，得84860票，得票率68.80％，且在所有縣市都領先，郝龍斌只得38483票。 本次國民黨黨主席選舉有投票權黨員共34萬5971人，其中包括各縣市黨部25萬1848人、黃復興黨部8萬3307人、海外通訊投票1萬816人。 最後開完票的兩個縣市中，台中市江啟臣得10038票，郝龍斌1974票。澎湖縣江922票，郝626票。 (中時 ) #江啟臣 #郝龍斌 #國民黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 未來國民黨最重要的黨產就是「人」，江啟臣以行動改變、改革、換世代之決 11:422020/03/03 政治 黨主席選戰擂台》搶救老摳摳芒果乾 江啟臣提五解方 11:462020/03/03 政治 黨主席選戰擂台》救救老殘窮 江啟臣ＰＫ郝龍斌誰勝出？ 09:002020/03/04 政治 社論／國民黨還有品牌價值嗎 04:102020/03/04 時論廣場 國民黨何妨學學蔡英文 04:102020/03/04 時論廣場 「中國元素」難自棄 國民黨敗在無知 10:052020/03/04 國際 鍛鍊政治轉生 「蔡英文化」竟成國民黨權人的救贖 10:122020/03/04 國際 國民黨主席補選 連勝文指重現「馬王之爭」惡質手段 23:562020/03/04 政治 這還叫中國國民黨嗎 04:102020/03/05 時論廣場 最美韓粉出聲！力挺江啟臣 10:512020/03/06 政治 政治熱門新聞 蔡阿嘎被揍另有隱情？村長爆「蔡政府」鑄下大錯了！ - 政治 韓國瑜到底做得好不好？高雄運將吐真言 - 政治 深綠高雄選民反罷韓！原因曝光網大讚 - 政治 嗆蘇貞昌口罩出口禁令短視..38天後 醫師再戰網：司馬昭之心 - 政治 罷韓靠過來 網驚訝：換人後才知高雄原來長這樣 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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