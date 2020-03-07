國民黨今日舉行黨主席補選和中常委改選，黨主席選舉由郝龍斌和江啟臣角逐，開票結束，由江啟臣勝出，得84860票，得票率68.80％，且在所有縣市都領先，郝龍斌只得38483票。

本次國民黨黨主席選舉有投票權黨員共34萬5971人，其中包括各縣市黨部25萬1848人、黃復興黨部8萬3307人、海外通訊投票1萬816人。

最後開完票的兩個縣市中，台中市江啟臣得10038票，郝龍斌1974票。澎湖縣江922票，郝626票。

(中時 )