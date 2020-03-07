國民黨主席補選落幕，江啟臣當選國民黨信任黨主席；民進黨主席卓榮泰在臉書表示；由衷祝福國民黨主席補選順利完成。「我深知這是一條不能回頭的改革路，我們走過來了，期盼國民黨也能順利的走向未來⋯⋯！」

卓榮泰說，去年，民進黨也進行差不多同樣情形的主席補選，一年多來我們努力改變黨的體質，勇敢面對接二連三的各種考驗，我深知這是一條不能回頭的改革路，我們走過來了，期盼國民黨也能順利的走向未來⋯⋯！

他指出，其實，補選的主席不會有太多的個人色彩，唯一的任務是讓黨機器重新運作起來，讓國人看見一個新的活力和方向感；過去一年因為有黨內初選及三場選舉，讓民進黨可以一直調整心態與腳步，這是國民黨沒有的契機，所以國民黨更要加強自我審驗的能力，才能清楚每一道改革的力量！

他表示，國民黨的朋友都應該知道，黨所面臨的除了黨內體質問題外，更有更難處理的一中、九二等問題，這些完全需要黨內人士明智的調整，就不是外人可以置喙了！

他強調，稍後即將當選的新任主席，我要深表祝福，期盼未來兩黨可以「民主同行」、「台灣共贏」！

(中時 )