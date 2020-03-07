江啟臣出線 張麗善：期盼推動黨內的改革年輕化 19:102020/03/07 中時 周麗蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雲林縣長張麗善表示，相信江啟臣上任後會耳目一新，推動黨內的改革年輕化。（資料照片／周麗蘭攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席補選7日舉行投票，江啟臣出線，雲林縣長張麗善表示，相信江啟臣上任後會耳目一新，推動黨內的改革年輕化。 張麗善說，江與郝都是黨內的優秀同志，她尊重大多數黨員的選擇，相信江上任後會耳目一新，黨內的改革能夠年輕化。 她表示，江啟臣是立委兼任黨主席，相信能夠和黨團充分合作，推動更多福國利民的政策，她也會和黨內充分配合，大家支持新黨主席，讓國民黨贏得台灣民眾的信心，使台灣越來越好。 (中時 ) #黨內 #江啟臣 #黨主席 #年輕化 #改革 也許您會感興趣 推薦閱讀 黨主席選戰擂台》搶救老摳摳芒果乾 江啟臣提五解方 11:462020/03/03 政治 國民黨主席補選首傳黑函 江啟臣抗議 黨中央追查 20:442020/03/03 政治 黨主席選戰擂台》救救老殘窮 江啟臣ＰＫ郝龍斌誰勝出？ 09:002020/03/04 政治 國民黨主席補選 江啟臣、郝龍斌最新民調是這樣 15:042020/03/04 政治 國民黨主席補選8點起投票 近35萬黨員具投票權 07:182020/03/07 政治 影》黨主席補選／國民黨主席補選 郝龍斌前往投票 10:302020/03/07 政治 黨主席補選／盧秀燕陪同 江啟臣：須扛改革重擔 10:292020/03/07 政治 獨家》國民黨主席海外投票截止 25％投票率創新低 12:402020/03/07 政治 影》國民黨主席補選 郝龍斌發布敗選宣言、恭喜江啟臣當選黨主席 16:232020/03/07 政治 江啟臣當選國民黨主席 游錫堃：相信朝野將會有更多共識 18:542020/03/07 政治 政治熱門新聞 蔡阿嘎被揍另有隱情？村長爆「蔡政府」鑄下大錯了！ - 政治 韓國瑜到底做得好不好？高雄運將吐真言 - 政治 深綠高雄選民反罷韓！原因曝光網大讚 - 政治 嗆蘇貞昌口罩出口禁令短視..38天後 醫師再戰網：司馬昭之心 - 政治 罷韓靠過來 網驚訝：換人後才知高雄原來長這樣 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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