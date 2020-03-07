國民黨主席補選7日舉行投票，江啟臣出線，雲林縣長張麗善表示，相信江啟臣上任後會耳目一新，推動黨內的改革年輕化。

張麗善說，江與郝都是黨內的優秀同志，她尊重大多數黨員的選擇，相信江上任後會耳目一新，黨內的改革能夠年輕化。

她表示，江啟臣是立委兼任黨主席，相信能夠和黨團充分合作，推動更多福國利民的政策，她也會和黨內充分配合，大家支持新黨主席，讓國民黨贏得台灣民眾的信心，使台灣越來越好。

(中時 )