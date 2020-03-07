周曉涵當晚在活動現場和粉絲合照。（取自臉書）

又有藝人遇上隨機意外事件！「性感女神」周曉涵日前在信義區一家百貨出席服飾代言活動，當天晚間7點半結束活動後與2位經紀人搭電梯離場，經紀人在松壽路跟松智路口攔下一台計程車，周曉涵進入後座後，一名黑框眼鏡男突然拉開車門進入副駕駛座，其中一位經紀人火速將該男拉出車外，雙方發生肢體衝突，拉扯過程中，另一位經紀人左手腕意外骨裂，警方已備案處理中。

據查，周曉涵當晚結束工作後，和2位經紀人搭電梯從地下室到1樓，走到松壽路跟松智路口後，經紀人攔到計程車，周曉涵坐進後座，該男暴衝到車旁拉開副座車門，經紀人見狀把他拉出來，計程車司機一度以為他們是一群朋友打鬧，遲遲不開車。拉扯過程中，一位經紀人的眼鏡和口罩被該男扯掉，另一位經紀人則被他們衝撞到車子，前後約2分鐘。

經紀人關上車門後，趕緊叫計程車快開走，該男看到一群周曉涵的粉絲大叫，對著他衝過去，該男馬上追著計程車跑掉，經紀人擔心車子停紅燈又有危險，火速打電話提醒在車上的周曉涵把車門鎖上。經紀人的左眼眼角紅了一塊、一個則左手腕骨裂，他們拿到驗傷單後，隔天到警局向該男提告傷害案，但據警方表示，由於該男戴著口罩，調查線索有限。

經紀人今（7日）表示確實發生這起隨機意外，他們當晚回到活動現場調閱監視器，也向拍攝花絮的攝影師調畫面，但都沒發現該男，幸好有熱心粉絲提供一段周曉涵當時進電梯的6秒關鍵影片，意外發現穿格子襯衫牛仔褲、體型高大微胖、短髮男，當時已跟著周曉涵進入電梯內，經紀人說：「我們以為是民眾，所以沒有戒心。」公司已拿這段影片供警方調查。

獅子座的周曉涵平常霸氣十足，頭一遭遇到這種意外，當下也是一陣驚慌失措，事後還對經紀人笑說「我要取消工作，不拍戲了」。經紀人表示，周曉涵沒得罪誰，也不確定該男是不是狂粉或有其他意圖，最近剛好疫情，周曉涵已有3場活動取消，她到外景拍戲，公司已加派同事陪同，公司正討論再增加人手，周曉涵還開玩笑說：「那還要再加購安全帽跟防彈背心的配備才行。」

(中時 )