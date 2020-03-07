迎接「國際婦女節」，六福村主題遊樂園打出「3月女人我最大」的號召，邀請姊妹們、母女檔等女性賓客一起到遊樂園玩樂放鬆，在3月期間，只要是女性透過六福村官網購票，就可享雙人套票僅999元的優惠價，門票原價1張999元，換算下來，等同於用5折價格就能入園呼吸新鮮空氣、大玩遊樂設施和看可愛動物。

六福村3月推出優惠歡慶婦女節，凡是女性皆可購買999元的超值雙人套票，圖為園區內的蒸氣火車。（六福村提供）

六福村為女性祭出超值雙人套票，且優惠期間拉長至整個3月，六福村行銷經理黃淑芳表示：「迎接國際婦女節，整個三月女人我最大，凡是上六福村官網預購閨蜜雙人套票，兩人同行直接下殺5折只要999元，女性現場購票也能享單張599元優惠。」

到六福村園內的「elite deli」烘焙坊，可享用輕食甜點。（六福村提供）

六福村也提供姐妹們「樂園玩樂攻略」，第一站和姊妹搭乘阿里巴巴與四十大盜旋轉木馬，邊玩邊聊天，還可以互拍網美照見證姊妹情，再挑戰刺激的笑傲飛鷹、大怒神，一起放聲尖叫釋放壓力，接著再到園區內知名「elite deli」烘焙坊小歇片刻，和姊妹享用精緻甜點、下午茶，在遊樂園裡共享甜蜜「食」光，吃飽喝足逛逛動物園，搭乘蒸氣火車看可愛萌寵草食區動物，再搭猛獸巴士深度巡遊，近距離捕捉獅子閨蜜相互依偎和慵懶曬太陽的可愛萌樣。

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