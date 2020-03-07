國民黨立委江啟臣確定當選國民黨主席，立法院長游錫堃在第一時間說，恭喜江啟臣委員，也要給郝前市長加油！他說，相信在江啟臣主席帶領的國民黨下，朝野將有機會獲得更多的共識，讓台灣越來越好；也相信這次的改選，會為未來台灣的政治帶來新氣象。

游錫堃說，江啟臣與郝龍斌跟他在不同時期都有著不同淵源。18 年前，擔任行政院長時，郝前市長是傑出的環保署署長，是他政院的同事。現在江啟臣委員則是在立法院表現優異、甚具領導能力的同事。

游錫堃說，兩位在政壇皆為卓越之輩，相信這次的改選會為未來台灣的政治帶來新氣象。

游錫堃強調，現在全台為了防疫幾乎是全民一心，感謝國民黨在立法院通過「支持台灣參加 WHO 共同決議文」及「武漢肺炎防治紓困及振興特別條例」上都給予最大支持，未來相信在江啟臣主席帶領的國民黨下，朝野將有機會獲得更多的共識，讓台灣越來越好。

(中時 )