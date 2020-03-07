新華社7日報導說，據美國約翰霍普金斯大學發布的最新實時統計數據，截至美東時間6日22時（台灣時間7日11時），美國已有329例新冠肺炎確診病例。與美國疾病控制和預防中心（CDC）最新發布的截至5日16時213例相比，增加116例。

美國佛羅里達州衛生部門6日晚宣布，2名感染新冠肺炎病毒的患者死亡。這是美國出現新冠肺炎死亡病例的第三個州。截至目前，美國累計有17例死亡。華盛頓州14例、加州1例。美國已有28個州宣布出現了新冠病毒感染病例，病例最多的是華盛頓州、加州和紐約州。大多數患者是老年人。

據中新社報導，美國疾病控制和預防中心（CDC）網站7日發表文章，鼓勵老年人和有嚴重慢性疾病的人「盡可能待在家裡」。

文章引述范德比爾特大學傳染病學教授威廉．沙夫納的建議稱，上述這兩群人應該考慮避免參與聚集性活動，如乘飛機旅行、去電影院、參加家庭活動、在擁擠的商場購物以及參加宗教活動等。他說，為了避免感染新冠病毒，最重要的就是減少與人面對面接觸。

明尼蘇達大學傳染病研究和政策中心主任邁克爾．奧斯特姆在文中表示，來自大陸的數據顯示，感染新冠病毒更容易導致老年人和有潛在健康問題的人出現嚴重病狀，也更容易致其死亡。

(中時 )