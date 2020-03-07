韓國瑜臉書。

國民黨黨主席選舉在今天落幕，立委江啟臣擊敗前台北市長郝龍斌當選黨主席，對此，高雄市長韓國瑜在臉書上對江啟臣獻上祝福，並期許國民黨可以在今後團結再出發。

韓國瑜表示，今天是個大日子，是個國民黨團結出發的好日子！看見國民黨青壯優秀人才輩出，且都負著任重道遠、認真改革的心，實屬國家之幸。

希望在江主席的帶領下，國民黨能擦亮招牌，做實事喚回民心。韓國瑜指出，改革是一場盛大艱鉅的任務，看到江主席不畏艱難挺身而出，一定盡力配合一切所需，一起向更好的方向前進！

(中時電子報)