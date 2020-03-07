國民黨主席補選、中常委改選最後由立委江啟臣當選，新北市長侯友宜晚間表示，責任的開始，加油，好好做事！

侯友宜今下午結束市政行程後，下午3時許低調前往國民黨新北市黨部完成投票；稍早侯友宜在市政行程時指出，防疫與市政是他現在最重要的工作，被問對新任黨主席有何期許，侯友宜說，每個人把角色扮演好，市長最好市政，黨主席也有他的角色，「好好做事吧！」一切為中華民國、為台灣加油。

(中時 )