江啟臣勝選 侯友宜：責任的開始 19:212020/03/07 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 江啟臣勝選，侯友宜表示，是責任的開始。（葉德正新北報導） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席補選、中常委改選最後由立委江啟臣當選，新北市長侯友宜晚間表示，責任的開始，加油，好好做事！ 侯友宜今下午結束市政行程後，下午3時許低調前往國民黨新北市黨部完成投票；稍早侯友宜在市政行程時指出，防疫與市政是他現在最重要的工作，被問對新任黨主席有何期許，侯友宜說，每個人把角色扮演好，市長最好市政，黨主席也有他的角色，「好好做事吧！」一切為中華民國、為台灣加油。 (中時 ) #侯友宜 #市政 #黨主席 #加油 #市長 也許您會感興趣 推薦閱讀 侯友宜視察計程車防疫 呼籲司機與乘客都要戴口罩 19:432020/03/03 生活 國民黨黨主席補選7日投票 共34萬5971名選舉人 17:282020/03/03 政治 居家檢疫趴趴走 侯友宜說重話：新北一定罰最重 10:502020/03/04 政治 黨主席投票在即 江啟臣發布第三支形象影片 11:042020/03/04 政治 黨主席倒數3天 郝龍斌承諾三件事 14:492020/03/04 政治 國民黨主席補選 江啟臣、郝龍斌最新民調是這樣 15:042020/03/04 政治 國民黨主席補選8點起投票 近35萬黨員具投票權 07:182020/03/07 政治 影》黨主席補選／國民黨主席補選 郝龍斌前往投票 10:302020/03/07 政治 獨家》國民黨主席海外投票截止 25％投票率創新低 12:402020/03/07 政治 影》國民黨主席補選 郝龍斌發布敗選宣言、恭喜江啟臣當選黨主席 16:232020/03/07 政治 政治熱門新聞 蔡阿嘎被揍另有隱情？村長爆「蔡政府」鑄下大錯了！ - 政治 韓國瑜到底做得好不好？高雄運將吐真言 - 政治 嗆蘇貞昌口罩出口禁令短視..38天後 醫師再戰網：司馬昭之心 - 政治 深綠高雄選民反罷韓！原因曝光網大讚 - 政治 罷韓靠過來 網驚訝：換人後才知高雄原來長這樣 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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