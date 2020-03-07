歐元區去年第4季成長率創2013年新低，而今新冠肺炎肆虐全球，歐元區第3大經濟體義大利更是全球疫情重災區之一。專家警告，歐元區未來10年的經濟恐呈龜速成長，甚至早在新冠疫情爆發之前就見黯淡。

去年第4季，歐元區GDP成長率僅季增0.1％，是2013年來最慢增速；最大經濟體德國零成長；法國和義大利分別萎縮0.1％、0.3％。展望未來，經濟學家憂心歐元區往後10年頂多微幅擴張。

荷蘭國際集團（ING）經濟學家指出：「未來10年內，人口及結構性逆風，加上改革意興闌珊，歐元區潛在成長率可能從過去10年的年平均值1.4％，降至不到1％。

去年歐洲經濟成長大受抑制，歸咎於中美貿易戰，且美國總統川普威脅要對歐洲汽車業課重稅。此外德國籠罩政治不確定性，歐盟預算與英國脫歐引發分歧，都是歐元區經濟要應付的問題。

歐盟曾預估，歐元區今明年的成長率1.2％，整個歐盟（英國不計）成長率1.4％。但經濟學家表示，新冠病毒在全球引爆的公共衛生危機，料讓歐元區經濟成長預估在短期內下修，並迫使歐洲央行（ECB）有所行動。

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