就在「一蘭拉麵」的個人食用區在1～2月業績不受疫情衝擊反而逆勢成長之際，冠德環球購物中心Global Mall自7日起於板橋車站店率先試行推出美食街立食區裝設透明壓克力隔板，隔開用餐空間成為個人區，以避免飛沫接觸，使用後還會以酒精消毒，環球強調，最重要是打造安心用餐環境。

此外，環球購物中心自3月中起，亦將於新北中和店、桃園A8店及屏東店等各店主要出入口設置熱影像體溫偵測儀搭配額溫，同時從全館到公共區域、娃娃車到接駁車，全面做好消毒防疫。

同時擴增「GM快享購」線上購物品類，包括獨賣林聰明沙鍋魚頭個人鍋、象印保溫杯獨家優惠價等；Global Mall線上購物平台自去年下旬上線，初期以擴大服務管道、銷售節慶禮盒為主，成功帶動禮盒銷售量成長3成，現進一步看準會員年輕化，擴增商品類別，首設療癒美食、居家露營及養生保健等三專區，從官網或APP就可以直接連結選購。

近期多項防疫商品熱銷，其中保溫杯也因衛生安全、可隨身攜帶補氣養生熱飲，熱銷成長1成，「GM快享購」即推出保溫杯獨家4折破盤價，象印「可分離式不鏽鋼真空保溫杯限量優惠價499元。

(工商 )