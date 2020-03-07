國民黨主席補選7日投票，雲林縣選舉人數 8561人，投票數3063人投票率35.78％，江啟臣獲1661票，得票率達54.42％；郝龍斌獲1391票，得票率45.58％。

江啟臣在雲林縣6個投開票所的得票率分別是：第一投開票所53.08％；第二投開票所 54.29％； 第三投開票所49.91％；第四投開票所65.83％ ；第五投開票所54.79％；第六投開票所54.98％。

(中時 )