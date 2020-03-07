李奈映、宋慧喬、韓藝瑟、全智賢。(取自微博)

李英愛與金泰希。(取自微博)

日前有韓國網友列出一份「韓國十大美女」名單，包括《愛的迫降》孫藝珍、金喜善、韓佳人、宋慧喬都名列榜上，各個都是頂級美女，獲得網友一致認證「也許還有能再放進去的，但絕對沒有能刪掉的」！

韓網日前瘋傳一份由網友選出的十大美女名單，由左至右分別為孫藝珍、金喜善、韓志旼、韓佳人、元斌老婆李奈映、宋慧喬、韓藝瑟、全智賢、李英愛與金泰希，這份美女名單也令各家粉絲心服口服，「宋慧喬真的是神顏！！！」、「一個比一個漂亮，無法取捨都歸我吧」、「我要是長成這樣就好了」、「認證認證！都是一等一的美人」。

相較於孫藝珍、宋慧喬，大家可能對韓志旼、李奈映兩位美女姐姐比較不熟悉，韓志旼2003年在首度演出電視劇《All In 真愛賭注》飾演女主角宋慧喬的童年時期，後來憑著夯劇《屋塔房王世子》爆紅。

而李奈映自出道以來一直有著廣告天后的封號，2004年憑著電影《我認識的女人》成為青龍獎歷年來最年輕的影后得主，2015年與元斌低調舉行婚禮，婚後幸福，育有1子。

(中時電子報)