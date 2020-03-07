新竹縣消防局7日晚上6時，接獲北埔鄉外坪村往南庄竹37-1線有工安意外，現場有3患者，派遣北埔11、91及竹東91、92車前往搶救，發現現場疑似施作工程的3名工人，不慎高處墜落，3名患者皆OHCA，正由警消處理中。

(中時 )