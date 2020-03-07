新竹南庄工安意外 3工人高處墜落無生命跡象 19:302020/03/07 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 竹31-1線發生工安意外的現場。（消防局提供／羅浚濱新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣消防局7日晚上6時，接獲北埔鄉外坪村往南庄竹37-1線有工安意外，現場有3患者，派遣北埔11、91及竹東91、92車前往搶救，發現現場疑似施作工程的3名工人，不慎高處墜落，3名患者皆OHCA，正由警消處理中。 (中時 ) #意外 #現場 #患者 #工安意外 #工安 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢市新冠肺炎患者病亡率正逐漸下降 18:092020/03/03 兩岸 不畏疫情！ 南韓在野黨黨魁親赴大邱醫院照顧患者 18:142020/03/03 國際 免疫力差與低下不同！補氣飲品狂喝恐愈糟 11:002020/03/04 生活 吊掛機具卻遭撞擊 鋼鐵廠包商送醫不治 13:052020/03/04 社會 日逮捕6名以霸凌住院患者為樂的6名照護人員 16:282020/03/04 國際 中龍鋼鐵工安意外釀1死 中市府勒令停工並送辦 16:442020/03/04 社會 陝西新冠肺炎患者康復218例 治愈率88.9％ 22:272020/03/04 兩岸 超想脫口罩！ 27歲男曝超心酸原因 10:522020/03/05 生活 非洲南部也淪陷 南非通報武漢肺炎首例 21:312020/03/05 國際 球團配合防疫 啦啦隊照樣嗨 04:102020/03/06 運動天地 社會熱門新聞 生米煮成熟飯？女友家嘿咻怎是丈母娘 - 社會 女大生壞壞 遠距上課偷愛愛mic沒關銷魂浪聲全班聽 - 社會 單親爸努力打零工賺錢！下班突暴斃「雙手握拳」 女兒見冰冷遺體崩潰 - 社會 新竹南庄工安意外 3工人高處墜落無生命跡象 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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