澳洲知名音樂家布萊特狄恩確診新冠肺炎，由於他曾在台灣逗留10天，期間舉行過專訪、記者會、音樂會，接觸範圍大，除了與他一同演奏的國家交響樂團(NSO)團員需自主隔離14天外，由於NSO其中有3人為東吳大學音樂系兼任教師，東吳也緊急宣布音樂系停課14天。

東吳大學公告全文如下：

3月5日衛福部防疫中心召開緊急記者會，公告有關澳籍中提琴作曲家，來臺於臺北國家音樂廳演出，於返回澳洲後為新冠肺炎確診。本校音樂學系第一時間立即採取下列防疫應變措施：

一、立即了解隔離名單，有無本校師生：學系主任立即親自查證衛福部要求隔離觀察的名單，了解有無在本校音樂學系任教之團員。經查證隔離名單中有3名團員在本校音樂學系兼任，同時並已確認此三位兼任老師，開學至今均未到校上課。

二、調查音樂系學生與教師近日是否有接觸史：學系於3月6日發布緊急公告，要求全系學生依狀況填寫【東吳大學音樂學系預防嚴重特殊傳染性肺炎防疫調查表】google表單，了解全系學生：

（一）有無在2/22-3/5與相關兼任老師上課或有所接觸？

（二）有無在2/22-3/5進入國家音樂廳或國家演奏廳？

截至目前為止計有233位完成填表工作，本校防疫小組將與音樂系密切合作，確實掌握狀況，以維護全校師生安全。

三、公告部分師生停課並進行自主管理或居家隔離：3月6日音樂系進行【停課公告】，依衛福部疫情指揮中心要求：「NSO團員，若屬健康自主管理者，有在學校教課，14天內先行停課，以免校園師生擔心。」據此，為免除音樂學系師生疑慮，凡該系教師有接觸史之相關人員，即日起至3/13止，該等老師均採停課處理，日後再進行相關補課。

以上為本校音樂學系，因應澳籍中提琴作曲家確診新冠肺炎所做的之緊急應變防疫措施，公告全校師生知悉，也請全校師生放心。 東吳大學防疫小組 敬上 2020.03.06

(中時電子報)