金大為全校4700位師生設立11處體溫量測站。（李金生攝）

督導防疫的金大校長陳建民（中）表示，這批額溫槍的適時到位，可進一步紓解排隊人潮。（李金生攝）

新冠肺炎疫情全球發燒，國立金門大學全面防疫，校園共設立11處體溫量測站，目標是做到滴水不漏。旅台鄉親李能緣女士捐贈額溫槍16支，進一步強化防疫作為，讓師生健康更有保障。

這也是曾在台北榮總擔任護理師的李能緣女士，繼2016年捐贈金大新台幣200萬元，以及2018度年2度捐贈新生兒醫療照護設備給金門醫院後，再一次用愛擁抱金門故鄉。

李能緣女士的老家在古寧頭南山，因家園毀於「823」炮火，舉家寄居上後垵舅舅家，幼時家庭貧苦，幸得國內外許多貴人的襄助，得以完成台南護校學業，並分發榮總服務，直到1996年才退休。

15歲就因戰火離開家鄉的李能緣，在事業有成後，發願要投入社會公益，她在金門大學設立「李能緣女士清寒獎學金」，每年獎勵4名清寒學生各5萬元，讓他們可以安心就學；另也針對參加海外交換生計畫的清寒學生，提供4個名額各5萬元獎學金，減輕他們在海外學習期間的生活負擔。目前已有17位金大的清寒學生受惠於李能緣女士的獎學金。

金大表示，李能緣女士一直很關心故鄉金門大學的發展，當她得知金大為全校4700位師生設立11處體溫量測站，需要更多備用額溫槍來紓解排隊人潮，方便在遼闊校園中跑班上課的師生後，立即商請醫事器材的友人幫忙，籌措16支由學務長呂立鑫送達學校。

金大校長陳建民表示，這批額溫槍的適時到位猶如及時雨，感謝李能緣女士一直以來對金大的關懷與支持，在各界相繼捐贈口罩、酒精、次氯酸水及額溫槍等防疫物資下，校方一定全力以赴，做好各項防疫工作。

(中時 )