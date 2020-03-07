因應新冠肺炎疫情影響，SBL下半季史無前例「閉門」舉辦，沒想到首役呈現一面倒，裕隆納智捷最後以64比90慘遭上半季冠軍台啤修理，新來的洋將「印度姚明」布拉只拿8分、7籃板，賽後不僅拒絕參加記者會，更說：「我生病了！」

布拉曾在第14、15季效力過達欣，原本去年先加盟ABL富邦勇士，隨後就被刷掉，理由是腳傷，今年2月中旬才來裕隆報到，目前整個人明顯瘦了一圈，裕隆執行教練李啟億表示，「我不會怪罪布拉速度太慢，畢竟我們上半季用塞勒。」

「我想整體而言，布拉表現還可以，對方很明顯對他針對性防守，更重要的是，我們沒法把球傳進去給他，」李啟億說，「我想今晚輸這麼慘的主因，還是失誤太多與投籃命中率太差，並非只能怪布拉，我們有點太依賴他，造成進攻呆板。」

當被問到裕隆這次是否很快就會考慮更換洋將，李啟億不禁開玩笑表示，「現在有新冠肺炎影響，想要換洋將沒那麼容易了。」只是賽後布拉拒絕出席記者會，當他說出自己生病，還一邊指著自己喉嚨，也讓隊友笑說要小心他得新冠肺炎了。

為了迎接首次的閉門方式，中華籃協特別在板橋體育館前、後門，設置額溫槍與酒精消毒，不管是誰走進球場，也都需要登記名字與手機，以便日後追蹤調查，儘管仍有一般觀眾想要進場，卻都在大門口遭到阻擋，門口管制做得很確實。

(中時 )