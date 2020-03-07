「打開家門，讓愛住進來」7日家扶中心在和美兒童館舉辦寄養家庭授證和表揚，縣長王惠美感謝寄養父母24小時不打烊的守護。（吳敏菁攝）

「打開家門、讓愛住進來！」彰化家扶中心7日舉辦寄養家庭授證和表揚，62戶授證，更有26戶加入寄養家庭已超過10年，品岱媽媽回憶當初看到電視招募加入，10年來照顧過16名孩子，照顧5年的小婷才剛被領養到瑞典，內心有欣喜、有不捨、更有想念，真是百感交集啊！

彰化縣今年共62戶寄養家庭取得證書，全豐紡織特別愛心捐款20萬元，目前共安置86名寄養兒少。縣長王惠美感謝寄養家庭24小不打烊的愛心守護。

寄養家庭也分享彼此的故事，家住彰化的品岱媽媽，因孩子都已經念國、高中，邀請先生加入寄養家庭行列。至今共照顧16名寄養兒少，目前照顧特殊兒童小玲，因先天狀況不佳，加上嬰幼兒時期沒有早期療育介入，經過持續訓練有了很大進步。

品岱媽媽去年12月剛送別出養到瑞典的小婷，難忘小婷5年前來家裡才2歲，總躲在品岱媽媽身後，後來發現小婷有發展遲緩症狀、耳朵積水，不辭辛苦的帶著小婷就醫治療、5年時間一晃而過，小婷出養到瑞典，品岱爸媽載小婷到台南道別，還用小婷小時候的衣服，親手縫製了一隻娃娃送給小婷，寄養生涯剛好屆滿10年，適逢小婷出養，看著兒女的成長、離開，內心感觸堆得滿滿，只能不斷地用愛來付出。

彰化家扶中心主任王震光表示，縣內寄養家庭從55戶增加到70戶，但也有人轉換跑道離開，距離目標100戶仍相當遙遠，但受虐兒少卻持續增加，亟需更多家庭伸出愛的臂彎。

(中時 )